Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba, telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son durumu ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Dışişleri Bakanlığı
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