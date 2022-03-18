Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılını kutladı.

Oktay, paylaşımında, "Asım'ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.