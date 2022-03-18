Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Fuat Oktay'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılını kutladı.
Oktay, paylaşımında, "Asım'ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Âsım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 18, 2022
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.#ÇanakkaleZaferi’nin 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/0ypBM89e6P
Etiketler: Çanakkale Zaferi Fuat Oktay
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