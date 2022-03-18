Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baykar'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Baykar, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Baykar Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı. Paylaşımda, Çanakkale'deki Dur Yolcu şiirinin Bayraktar TB2 ile çekilmiş görüntüsü yer aldı.
Paylaşımda, "Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var dizesindeki ruhla canlarını hiçe sayarak 'Çanakkale Geçilmez' diyen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz... Ruhları şad olsun... '' ifadeleri kullanıldı.
❝Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var❞ dizesindeki ruhla canlarını hiçe sayarak ❝#ÇanakkaleGeçilmez❞ diyen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz...— BAYKAR (@BaykarTech) March 18, 2022
Ruhları şad olsun...#18MartÇanakkaleZaferi pic.twitter.com/wxV6BW9xF5
Etiketler: Baykar Çanakkale Çanakkale Zaferi Twitter
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