18 Mart 1915'deki deniz zaferinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Şehitlerden birinin daha mezar taşına ulaşıldı. Taşın üzerindeki yazıların okunması tamamlandı.

Mezar taşının,Çanakkale'deki Dardanos Bataryası'nda şehit olan Zabit Namzedi yani subay adayı Halim Efendi'ye ait olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü restorasyonu tamamlanan mezar taşı için Troya Müzesi'nde özel bir bölüm hazırladı.

Oldukça iyi korunmuş olan Şehit Halim'in mezar taşı Troya Müzesi'nin 3. katında sergileniyor. Mezar taşının üzerinde, ''Şehit Zabit Namzedi Hüseyin Efendioğlu Halim 18 Mart'' yazıyor.

En fazla atış Dardanos Tabyası'na yapıldı

18 Mart günü düşman en fazla atışı Anadolu yakasındaki Dardanos Tabyası'na yaptı. Dardanos Tabyası'na 4 binin üzerinde top mermisi düştü.

Dardanos Tabyası'nın çok önemli bir noktada olduğunu belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ''Çanakkale deniz savaşları başladığında Dardanos Tabyası oldukça kritik bir noktada. Çünkü boğazı aşıp Marmara'ya ulaşmanın yolu Dardanos Tabyası’nı düşürmekten geçiyor. Dolayısıyla Dardanos Tabyası boğazı savunmaya çalışırken aynı zamanda çok fazla saldırıya da maruz kalıyor'' dedi.

Halim Efendi'nin yeğenine ulaşıldı

Halim Efendi, şehit düştüğünde 26 yaşındaydı. 3 Ağustos 1914’te başlayan seferberlikte altı aylık hızlandırılmış muharebe eğitimi gördü. Ardından Dardanos'ta görevlendirildi ve vatan toprağını savunurken şehit oldu.

Halim Efendi'nin akrabaları bugün İzmir'de yaşıyor. Şehidin 86 yaşındaki yeğeni Hamit Şerbetçi onlardan biri. Yıllarca şehit amcasının izini sürdü. Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı yazışma sonrası kesin kayıtlara ulaştı.

Çok gururlandığını belirten Hamit Şerbetçi, ''Sağlıklı bilgi almak için çabaladım ki ve zaman zaman tüylerimin ürperdiğini bilirim. Ben ne büyük fedakarlık böyle ne büyük gayret burada büyük bir mücadele verilmiş. En çok tabii gururlandığım şey aradan 100 sene geçmiş olmasına rağmen arayıp bulmuş olmak. Bana çok büyük haz verdi ya 100 senelik bir maziyi kurcalıyorum yani dile kolay ve amcamı orada yakalayıp buluyorum. Nur içinde yatsın. Tabii bunlar hepimizin kahramanları. Biz bugünü onlara borçluyuz'' dedi.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Aydın Gül - Ahmet Burak