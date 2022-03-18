2 bin 23 metre orta açıklığı, 318 metre kule uzunluğuyla dünyanın en büyüğü...

Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisinin tasviri, kırmızı beyaz kuleleriyle simgelerin yapısı...

1915 Çanakkale Köprüsü, bunlar ve daha fazlasıyla sembollerin köprüsü oldu.

Dev proje, Türkiye Cumhuriyeti'nin şifreleriyle donatıldı.

Pek çok alanda ilklerin köprüsü oldu

Çanakkale Boğazı nihayet kırmızı- beyaz gerdanlığına kavuştu. Tarihi yarımadaya inşa edilen dev proje bu topraklardan alınan ilhamla pek çok sembolle bezendi. Sahip olduğu özelliklerle de dünyada pek çok alanda ilk sıraya yerleşti.

Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, dünyanın en büyük köprüsünün artık Çanakkale'de olduğunu söyledi.

Sembollerin köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metre. İki kule arasındaki mesafe de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını işaret ediyor. Orta açıklık 2 bin 23 metreyi buluyor ve böylece 1915 Çanakkale Köprüsü, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanını alıyor.

Kulelerin üzerine Seyit Onbaşı'nın top mermilerinin figürleri eklenecek

Dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsü, aynı zamanda en uzun kulelere de sahip.

Kuleler 318 metrelik yüksekliğiyle, 18 Mart 1915'i işaret ediyor.

Kulelerin zirvesine, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil eden figür yerleştirilecek. Tabliye ayağı da görüntüsüyle Çanakkale Zafer Anıtı'nı anımsatıyor.

Rüzgarın trafiği etkilememesi için siperlik kullanıldı

Geniş yol alanına sahip köprülerin en büyük problemi, rüzgar...

Bu nedenle Türkiye'de ilk kez iki tabliye arasına 9 metrelik refüj boşluğu bırakıldı.

Tasarım Şefi Ferruh Aytekin, Çanakkale Köprüsü’nün tabliyesinin oldukça sıra dışı olduğunu belirterek, "Tabliyenin ortasında boşluk bırakmak, gelen rüzgarın bir kısmının ortadan tahliye olmasını sağlıyor. Yüksek rüzgarlı ortamlarda tabliyeyi, yolu daha dengeli hale getiriyor" dedi.

Rüzgara karşı alınan önlem bununla sınırlı değil. Trafiğin güvenliğini sağlamak için tabliye kenarlarına rüzgar siperlikleri de eklendi.

Ferruh Aytekin konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kulelerimizin sallanmasına engel olacak kütle sönümleyiciler var. Bu oldukça yeni bir teknoloji. Kulelerimiz sallandığı zaman onların sallandığının aksi yönde kuvvet oluşturan kütle sönümleyicilerimiz var. Bunlar 7/24 aktif olarak çalışmakta."

Köprüdeki her hareket anlık olarak Hareket Merkezi'nden takip ediliyor

Boğazın yeni gerdanlığının anlık olarak da takip edilebileceğini aktaran Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gözlemleme faaliyetine yapısal sağlık izleme faaliyeti deniyor. Yapısal sağlık izleme faaliyeti bütün köprünün faaliyetlerini, hareketlerini, deplasmanlarını, sıcaklığını, uzamalarını, stres altında bulunduğu durumları gözlemleyen monitör eden bir sistemimiz var. Bu sistemde birçok sensörden gelen verilerle destekleniyor, besleniyor."

1915 Çanakkale Köprüsü, tarihten aldığı ilham ve sahip olduğu teknik özelliklerle, alanında ilk sıralarda yer alıyor.

Dron-Kamera: Hakan Demir