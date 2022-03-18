Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da bulunan azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Trakya İskeçe Horozlu (Petinos) köyünde bulunan Azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle, 16 Mart 2022 tarihinde tahrip edilmesini kınıyoruz." denildi.

Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı'nın talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlere başlandığı aktarılan açıklamada, "Girişimlerimize olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamalarını ve mezarlığı eski hâline getirmelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.