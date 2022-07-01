Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar suda sürüklendi. Bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

21 yaşındaki Busenur Doğanay da Keçiören'de giriş katın altındaki altındaki bir dairede yaşıyordu.

Yağışla birlikte apartmanın yanındaki yokuştan gelen su binanın içine girdi.



Busenur Doğanay o dairede annesiyle birlikte yaşıyordu ancak annesi o sırada evde yoktu.

Komşuları Busenur'un dairede mahsur kaldığı ihbarını yaptı. Genç kız o anlarda annesini arayıp "boğazıma kadar suyun içindeyim" diyebildi.

Ancak hızla gelen yağmur suları kapının açılmasına izin vermedi. AFAD ve belediye ekipleri Busenur için seferber oldu ancak genç kız kurtarılamadı.

[Fotoğraf: DHA]

TRT Haber Busenur'un evini görüntüledi



Olayın ardından TRT Haber su basan o daireyi görüntüledi. Evin tavanına kadar suyun yükseldiği görüldü. Balçık heryeri kaplamıştı. Görüntüler genç kızın nasıl çaresiz kaldığının kanıtı oldu.

