Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar suda sürüklendi. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkentte sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/kwPAAi97qT pic.twitter.com/YUILJJ3MZh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2022

Arama çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu:

"Ankara Keçiören’de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun."