Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de çatı yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir iş hanının çatısında yangın çıktı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan yürüyüş yolundaki 6 katlı iş hanının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
İş hanının çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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