Gündem
TRT Haber 09.09.2025 19:00

Burhanettin Duran'dan uluslararası topluma "ortak irade" vurgusu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır" çağrısı yaptı.

Burhanettin Duran'dan uluslararası topluma "ortak irade" vurgusu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Duran, saldırının bölgedeki barış ve istikrar için atılan çabaları baltaladığını vurguladı:

"İsrail tarafından Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar’ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir."   

"Katar'ın yanındayız"

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Duran şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine ara buluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız." 

İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı

İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran İsrail Katar Hamas
