Az Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA-DHA 09.09.2025 18:06

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol A Takımı’nın teknik direktörlük görevine 39 yaşındaki Domenico Tedesco’nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

İmza törenine ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni teknik direktörümüz Domenico Tedesco. Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.

ETİKETLER
Fenerbahçe Son Dakika
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: TRT'nin duayen spikerlerinden Özel'e Allah'tan rahmet diliyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Burhanettin Duran'dan uluslararası topluma "ortak irade" vurgusu
19:01
12 Dev Adam yarı finalde
18:36
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
18:07
Çelik'ten İsrail'e Hamas tepkisi: Barbarca terör eylemi
18:54
Osmaniye'de orman yangını
17:58
Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı
Roketsan, yeni nesil savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor
Roketsan, yeni nesil savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ