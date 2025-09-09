Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.09.2025 17:02

Dışişleri Bakanlığı: Alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanındayız

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısına,"İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: Alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanındayız

Terör devleti İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a saldırı düzenledi. Saldırıda, Hamas müzakere heyetinin görüşme için bulunduğu bina hedef alındı. 

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in, Hamas müzakere heyetine düzenlediği bombalı saldırıya en sert şekilde tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.

Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.

Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.

Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

Dışişleri Bakanlığı İsrail Katar
Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 23'üncüsü Afganistan'a hareket etti
