Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı, şahlanışımızın adıdır

Bakan Kacır, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaretinde, Tarihi İpek Yolu ile medeniyetlerin kesişim noktası, Doğu Karadeniz'in incisi, baba ocağı Gümüşhane'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın milletle gönül gönüle, yüz yüze istişarenin adı olduğunu ifade eden Kacır, bugün de Gümüşhane'de 24 yıl önce bir umut kıvılcımı olarak doğan AK Parti'nin milletin iradesi ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı aydınlatan ve yol gösterici bir meşaleye dönüşen yürüyüşünü değerlendireceklerini anlattı.

Kacır, 23 yıl öncesinin Türkiye fotoğrafını hatırlamalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Krizlerle yorgun düşmüş bir ülke ekonomisi, istikrarsız politikalar, potansiyeli bastırılmış bir memleket, her alanda önüne set çekilmiş, umudunu yitirmiş bir millet. İşte 23 yıl önce, AK Parti iktidarı öncesinde karşı karşıya olduğumuz Türkiye tablosu böyleydi. Ancak bizler Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu yola baş koyduğumuz gün hep birlikte aslında bir söz verdik. 'Ecdadımızın mirası bu kıymetli toprakları yeniden ihya edeceğiz. Öz güveni törpülenmek istenen, dar kalıplara mahkum edilmeye çalışılan Türk milletini yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimizin iradesini ve iddiasını yeniden şahlandıracağız.' dedik. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimize giden yolda, 23 yıldır hep birlikte gece gündüz çalışarak, nice zorlukların, badirelerin, saldırıların ve imtihanların üstesinden gelmeyi başardık. 86 milyon vatandaşımızın her türlü mağduriyetini giderdik, milli ve manevi değerlerimizi örseleyenlerin, haklarımızı ve özgürlüklerimizi çiğneyenlerin karşısında hep birlikte dimdik durduk."

"Hamdolsun artık eski Türkiye yok" ifadesini kullanan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle, güçlü yönetimiyle lider bir Türkiye var artık. Küresel arenada insanlık için adalet ve merhamet değerlerinin güçlü savunucusu bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam ve istikrarlı politikalarla örülmüş nice kıymetli kazanım sığdırdık. Akamete uğratılmış hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürdük, ertelenmiş ihtiyaçların çözümünün adresi olduk, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini aziz milletimizle hep birlikte inşa ettik. Bugün nihayetinde kritik ve stratejik alanlarda dünyada söz sahibi bir ülke olarak göğsümüzü kabartan, iftihar vesilemiz olan nice başarıya sahibiz. İnsansız hava araçlarından helikopterlere, kara araçlarına, deniz platformlarına, hava savunma sistemlerinden beşinci nesil savaş uçaklarına, geniş bir yelpazede ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen yerli ve milli bir savunma sanayii altyapısını hep birlikte inşa ettik. Yalnızca 780 bin kilometrelik vatan toprağında değil, aynı zamanda mavi vatanda, gök vatanda ve siber vatanda hak ve menfaatlerini koruyan, sahada da masada da oyun kuran, caydırıcılığı yüksek bir ülke inşa ettik."

Kacır, milletin 60 yıllık yerli otomobil hayalini milli elektrikli araç Togg'la gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisinde tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A hizmete girdi. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyada 11 ülkeden biri olduk. Araştırma geliştirmeyi, yüksek katma değerli üretimi merkeze alan vizyonumuz, nitelikli insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar sürdürülebilir ve istikrarlı büyümenin hamdolsun kapısını araladı." diye konuştu.

Milli gelirin 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 17 bin dolara yaklaştığını dile getiren Kacır, "23 yıl önce sadece 36 milyar dolar olan ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 270 milyar dolara çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla dün yürürlüğe giren Orta Vadeli Program da ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat ekseninde nitelikli büyümesi için atacağımız adımların bir göstergesi. Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını adil ve kapsayıcı bir anlayışla, 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çiziyoruz." dedi.

"Gümüşhane'miz de elbette bu büyük kalkınma hamlesinin bereketini yaşadı"

Kacır, Gümüşhane'nin de elbette bu büyük kalkınma hamlesinin bereketini yaşadığını, gelecek dönemde de yürütecekleri çalışmalarla daha güçlü şekilde yaşayacağını söyledi.

Gümüşhane'de son 23 yılda eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 20'den 13'e, ortaöğretimde 24'ten 14'e indirdiklerini anlatan Kacır, bilgi, inovasyon ve katma değer üretiminde şehri önemli bir merkez konumuna taşımak üzere Gümüşhane Üniversitesini kurduklarını ifade etti.

Kacır, sağlıkta hem yatak kapasitesini artırdıklarını hem de hizmet kalitesini yükselttiklerini belirterek, teknolojinin en ileri cihazlarıyla donatılan modern bir ortamda, nitelikli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ni hizmete aldıklarını kaydetti.

AK Parti iktidara geldiğinde Gümüşhane'de sadece 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 130 kilometreye çıkardıklarını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Gümüşhane Çevre Yolumuzu tamamladık. Doğu Karadeniz'i Anadolu'nun içlerine bağlayan ana arterin yükünü omuzlayan, mesafeleri ve gönülleri yakınlaştıran 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü Zigana Tüneli'ni hizmete aldık. 6,5 kilometrelik uzunluğuyla zorlu coğrafyayı aşan Kop Tüneli, tamamlandığında bölgenin ulaşımını hızlandıracak simge bir başka eser olacak. Hava ulaşımında da malumunuz Bayburt-Gümüşhane Havalimanımızın altyapı çalışmalarını tamamlamış durumdayız. 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pisti ve 17 bin metrekare terminaliyle tasarlanan bu önemli eseri inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacak ve havalimanımızı Gümüşhanelilerin, Bayburtluların, bölgenin ve aziz milletimizin hizmetine sunacağız."

Kacır, Gümüşhane'nin tüm ilçelerini doğal gaz konforuyla buluşturduklarını, kente 3 gençlik merkezi ve 18 spor tesisi kazandırdıklarını, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 704'den 8 bin 911'e ulaştırdıklarını, kentin 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı'nı tamamladıklarını kaydetti.

23 yılda Gümüşhane'deki KOBİ'lere 578 milyon lira destek verildi

Bakanlık olarak yatırımlara ivme kazandıran teşvik mekanizmaları, planlı sanayi alanları, KOBİ'lere ve esnafa sundukları destekler ve bölgesel kalkınma projeleriyle Gümüşhane'nin yanında olduklarını vurgulayan Kacır, "Şehrimizi sanayi yatırımlarıyla buluşturmak öncelikli hedefimiz. Organize Sanayi Bölgelerimizin (OSB) toplam büyüklüğünü 75 hektardan 1180 hektara çıkardık. Planlı sanayileşmeye yeni bir çehre kazandıracak Kelkit OSB'yi kuruyoruz. Gümüşhane OSB'nin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı hızla tamamlayarak yatırımcımızın önünü daha da açacak, üretimin çarklarını daha güçlü döndüreceğiz." diye konuştu.

Kacır, Gümüşhane OSB'nin genişlemesi ve yeni sanayi sitesi ihtiyaçlarına yönelik de hazırlıkları hızla tamamlayacaklarını söyledi.

Enerji maliyetlerini düşürmek, sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırmak adına OSB bünyesinde GES santralinin ihalesini de gelecek ay gerçekleştireceklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Gümüşhane ekonomisinin bel kemiği KOBİ'lerimizi yalnız bırakmıyoruz. KOSGEB aracılığıyla, 23 yılda Gümüşhane'deki KOBİ'lerimize bugünkü değerlerle 578 milyon lira destek olduk. Yatırım teşvik sistemimizle, 20 milyar lira yatırımın ve 2 bin 800'den fazla istihdamın önünü açtık. Öncelikli yatırımlar kapsamında Gümüşhane'de hayata geçen yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Paylarını 14 yıla kadar bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yine bu kapsamda, 10 yıl süreyle çalışanlarımızın sigorta pirimi işçi paylarını da bakanlık olarak biz ödüyoruz."

Kacır, Gümüşhane'de yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar finansman desteği sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yatırımın niteliğine göre, yatırım tutarının yüzde 30'una varan kurumlar vergisi indirimi sunuyoruz. Yeni teşvik sistemimizin temel aksları arasında yer alan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile yurt sathında atıl duran değerleri ekonomiye kazandırmak, yerel ihtiyaçları yerinde karşılamak ve bölgelerimizin teknoloji üretim kapasitesini geliştirmek üzere harekete geçtik. Bu program kapsamında da Gümüşhane'de gerçekleştirilecek, asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre süt üretimi ve işleme tesisi, triploid alabalık yumurta ve yavru üretim tesisi, feldspat cevheri işleme ve zenginleştirme tesisi ile mikronize kalsit gibi katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımları için nitelikli teşvikler sunuyoruz. Bu başlıklardaki yatırım projelerinin her birine Bakanlık olarak 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Şehrimizin taşıdığı yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da artırmak, Gümüşhane'yi yerel kalkınmada hızlandırmak hedefimizdir. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız eliyle, Gümüşhane'mizdeki 168 projeye 419 milyon lira, DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de 107 projeye 856 milyon lira destek verdik."

Bakan Kacır, Vali Aydın Baruş ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle Gümüşhane'de hem ulaşım hem de sulama altyapısına yönelik yatırımlara 50 milyon liranın üzerinde sağlanacak destekle ilgili imzaları attıklarını da ifade etti.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda Gümüşhane'de madencilik sektörünü, öncelikli sektör olarak belirlediklerini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeraltı kaynaklarından bazalt ve feldspatın işlenerek endüstriye kazandırılmasını sağlayacak, katma değer ve ürün çeşitliliğini önümüzdeki dönemde arttıracağız. Attığımız adımlarla, Gümüşhane'nin pırıl pırıl gençleri hayallerini ve hedeflerini artık doğdukları, büyüdükleri şehirde gerçeğe dönüştürecek. Güçlenen altyapı, turizm ve lojistik imkanlarıyla Gümüşhane'miz nitelikli ve katma değerli yatırımların adresi haline gelecek. Gümüşhane'mizde filizlenen her yatırım, Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nın güçlü adımları olacak. Bizler asırlar boyunca nice destanlar yazmış, nice zorlukları aşmış bir milletin mirasçılarıyız. Şimdi, o köklü geçmişin üzerine hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bir vizyon değil, bu milletin, asil Türk milletinin iradesi, azmi ve inancıdır. Türkiye Yüzyılı, geçmişin birikimiyle geleceğe uzanan şahlanışımızın Allah'ın izniyle adıdır. Şimdi daha büyük hedeflere koşmanın, daha yükseğe uçmanın, Türkiye'mizi her alanda zirveye taşımanın, terörsüz Türkiye ile hem Türkiye'de hem bölgemizde terör meselesini sonlandırmanın vaktidir. Hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz."

Kacır, "Bu kutlu yürüyüşte en büyük kuvvetimiz kardeşliğimiz, en sağlam zırhımız olacak." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı sadece bizlerin değil, gelecek nesillerin de gururla yaşayacağı bir çağ olacak. İnşallah hep birlikte Cumhurbaşkanı'mız, tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hem Gümüşhane'nin hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınma yolculuğuna omuz verecek, gece gündüz dur durak bilmeksizin koşmaya ve Türk milletinin tarihte taşıdığı asil misyonu bugünün dünyasında yeniden icra edecek nice başarıya ulaştırmaya gayret edeceğiz."

Bakan Kacır, kentteki programı kapsamında Vali Aydın Baruş'u ve Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i de ziyaret etti.