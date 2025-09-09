Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.

Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.