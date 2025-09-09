Bakan Memişoğlu, Çin'deki temaslarına Şanghay ile devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Moğolistan ziyaretinin ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçti. Memişoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'ni 88 kişilik heyetle ziyaret eden ilk Türk Sağlık Bakanı oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki programa, Sağlık Bakan Yardımcıları Şuayip Birinci, Nurullah Okumuş, TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu, bilim insanları, üniversite rektörleri, sanayiciler ve üreticiler katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin ziyaretinde Pekin 'E-Town Biopharmaceutical Park'ı ziyaret etti, ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü merkezle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Alanında uzman akademisyenlerin eşlik ettiği ziyarette, Çin bilim insanlarıyla yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında da bilgi alan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, yarın Şanghay'a geçecek.

Bakan Memişoğlu, Şanghay'da, ilaç Ar-Ge'si alanında çalışmalarını sürdüren teknoloji vadisi "Zhangjiang Life Science Park"ı ve pek çok biyoteknoloji şirketine ev sahipliği yapan "Biobay Life Science Park"ı ziyaret edecek.

Türk heyeti, Şanghay programı kapsamında tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren Çin'in dünyaca ünlü teknoloji şirketlerini de gezecek.

Türk sanayicileri Çinli üreticilerle bir araya geldi

Ziyaret kapsamında Sağlık Bakanlığı bürokratları, Çin'deki mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bilgi paylaşımları yapıldı ve olası işbirlikleri ele alındı.

Heyette yer alan Türk sanayicileri ve üreticiler de Çinli bilim insanları ve üreticilerle bir araya geldi.

Çin ile sağlık alanında işbirliği yapılacak

Sağlık Bakanlığı heyeti, Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ziyaret ile iki ülke arasında sağlık alanında güçlü ve stratejik işbirliği kurulmasını hedefliyor.

İşbirliği kapsamında, ilaç alanında ortak klinik araştırmalar yürütülebilecek. Türk bilim insanlarının Çin'in yenilikçi teknolojileriyle buluşması sayesinde küresel çapta rekabetçi ürünler geliştirilebilecek.

Veri entegrasyonuyla salgınları önceden tahmin edebilecek sistem kurulabilecek. Teknoloji transferleri ve ortak Ar-Ge merkezleri ile ekonomik kazanımlar sağlanırken, iki ülkenin halk sağlığı daha etkin şekilde korunabilecek.