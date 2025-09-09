Az Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.09.2025 18:07

Çelik'ten İsrail'e Hamas tepkisi: Barbarca terör eylemi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıya, "Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik'ten İsrail'e Hamas tepkisi: Barbarca terör eylemi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çelik, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır." 

ETİKETLER
İsrail Katar Ömer Çelik AK Parti
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Burhanettin Duran'dan uluslararası topluma "ortak irade" vurgusu
19:01
12 Dev Adam yarı finalde
18:36
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
18:21
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
18:54
Osmaniye'de orman yangını
17:58
Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı
Roketsan, yeni nesil savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor
Roketsan, yeni nesil savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ