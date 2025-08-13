Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 21:02

Burhanettin Duran: Özgür Özel'in sözleri siyasi nezaket açısından asla kabul edilemez

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hakaret içeren" ifadelerini şiddetle kınadığını belirterek, "Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasi nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez." dedi.

Burhanettin Duran: Özgür Özel'in sözleri siyasi nezaket açısından asla kabul edilemez

Duran, sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Siyasetin, her şeyden önce "seviye" ve "üslup işi" olduğunu vurgulayan Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Muhalefet, bu seviyesiz dili hak etmiyor"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasi nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez. Ülkemizin tarihi bir dönemden geçtiği bugünlerde, sorumluluk makamında bulunan tüm aktörlerin, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir dil kullanmaları gerekirken, siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Muhalefet, milletin kendisine yüklediği sorumluluk gereği, bu seviyesiz dili hak etmemektedir."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Özgür Özel
Sıradaki Haber
Yasa dışı bahisten 2 bin 400 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
21:57
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
22:10
Bakan Kacır: Teknolojik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın anahtarıdır
21:38
BM: Gazze'de açlıktan ölen insan haberleri sıradan bir olay haline geldi
21:48
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
21:33
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ