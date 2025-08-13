Burhanettin Duran: Özgür Özel'in sözleri siyasi nezaket açısından asla kabul edilemez

Duran, sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Siyasetin, her şeyden önce "seviye" ve "üslup işi" olduğunu vurgulayan Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Muhalefet, bu seviyesiz dili hak etmiyor"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasi nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez. Ülkemizin tarihi bir dönemden geçtiği bugünlerde, sorumluluk makamında bulunan tüm aktörlerin, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir dil kullanmaları gerekirken, siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Muhalefet, milletin kendisine yüklediği sorumluluk gereği, bu seviyesiz dili hak etmemektedir."