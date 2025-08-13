Açık 29.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 20:07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine, "Bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır." diyerek tepki gösterdi:

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.

Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir. "

