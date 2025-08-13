Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 18:57

Ömer Çelik: Özgür Özel, aciz bir savrulma içindedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir" dedi.

Ömer Çelik: Özgür Özel, aciz bir savrulma içindedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Özgür Özel'i "Şiddetle Kınıyoruz" diyen Çelik, "Özgür Özel’in yaptığı siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz.
Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.

"Hiçbir saldırıya ve yalan siyasete geçit vermeyiz"

Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir.
Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

ETİKETLER
CHP Ömer Çelik Özgür Özel
Sıradaki Haber
Yüksek İstişare Kurulu'nun ana konusu 'Aile' oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
18:48
Gazze'deki hükümet: İsrail, insani yardımları çalan hırsız grupları himaye ediyor
19:16
Yüksek İstişare Kurulu'nun ana konusu 'Aile' oldu
18:34
Merz: Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır
18:19
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
18:05
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ