TRT Haber 13.08.2025 19:06

Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümün incelendiğini açıkladı.

Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

 

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere, 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız."

ETİKETLER
Balıkesir Deprem Murat Kurum
