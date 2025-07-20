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Gündem
TRT Haber 20.07.2025 14:06

Burhanettin Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair vizyonun adıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir." dedi.

Burhanettin Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair vizyonun adıdır

Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51 yıl önce hayata geçirilen tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Duran, paylaşımında şunları kaydetti: 

 

"Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir.

"Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma irademizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine omuz veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Kıbrıs Barış Harekatı KKTC
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