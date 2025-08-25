Burhanettin Duran: İsrail, gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içinde

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katil İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, hayatını kaybeden basın mensuplarına ve Filistinlilere rahmet diledi.

Duran, soykırımcı İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak savaş suçu işlediğini vurgulayarak, "Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir." dedi.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı.

"İsrail, abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşinde"

Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir.

Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir.

Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum."