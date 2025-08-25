Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.08.2025 14:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlumlara ümit, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren birliğimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu kapsamda Ahlat'ta temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak Ahlat Etkinlik Alanı'ndaki programa katıldı. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik alanında bulanan otağda bir süre sohbet ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlumlara ümit, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren birliğimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'na da gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabristanı ziyaretinden önce şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.
Kabristanda bu yıl ilk kez Saygı Nöbeti gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığının Alp kıyafetli askerleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri törenle karşıladı.

Mezar ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, birlikte Selçuklu Kabristanı'ndan ayrıldı.

Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
