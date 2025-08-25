Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu.

Ahlat'ta birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum.

Ahlat'taki eserler, şanlı tarihimizin şahitleridir. Anadol'yu ebedi yurdumuz yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi anlatan beldelerdendir.Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır".

"Kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye menziline kararlı adımlarla yürüdüklerini söyledi. "Kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Başarı, birlik içinde olursak gelir. Şehitlerimizin emaneti bu vatanı yaşatmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, Türkiye Yüzyılı olarak tarihrteki yerini alacaktır. Kimsenin oyununa gelmyeecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.Birliğimizi koruyacağız. Aydınlık Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Ahlat'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştü, bir süre sohbet etti.