Gündem
AA 25.08.2025 13:16

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Kurul, yarın saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

Kurul, yarın saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.

Memur Emekli
