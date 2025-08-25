Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.08.2025 12:13

Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir" dedi.

Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz." ifadesini kullandı.

Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.

Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi.

"Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor." diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.

Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan tüm gençleri tebrik ediyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 244'e çıktı
12:39
"Uçurumdaki mescit" doğa tutkunları ve dağcıların rotasında
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan tüm gençleri tebrik ediyorum
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Haftası geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır
11:57
BM Raportörü Albanese'den, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasına tepki
11:55
İngiliz patolog: Gazze'deki sefalet bir halkın diğerine neler yapabileceğini gözler önüne serdi
Kahramanmaraş'ta asırlık Osmanlı macunu geleneğini yaşatıyor
Kahramanmaraş'ta asırlık Osmanlı macunu geleneğini yaşatıyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ