TRT Haber 25.08.2025 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan tüm gençleri tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan tüm gençleri tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, üniversite heyecanı yaşayan gençleri tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan YKS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Haftası geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır
