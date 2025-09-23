Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.09.2025 16:13

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak." ifadesini kullandı.

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasına ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Rusya: ABD ile yapılan New START anlaşmasına bir yıl daha uyacağız
17:42
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Orta Doğu'da barışın sözcüsüdür
17:34
BM Komisyonu: İsrail soykırım işliyor, Netanyahu soykırımı kışkırtıyor
17:11
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Hiçbir şey Gazze'de devam eden soykırımı meşru kılamaz
16:55
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu başladı
16:31
Denizli'de yanan alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek
Rize ve Artvin’de sel sonrası hasar tespiti
Rize ve Artvin’de sel sonrası hasar tespiti
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ