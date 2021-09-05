Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan felaketin izleri silinmeye çalışılırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bozkurt ilçesine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anlarını yansıtıyor.

Görüntülerde, selin önüne kattığı kütükleri sürüklediği ve birçok ağacı devirdiği görülüyor.

Ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyor

Öte yandan sel felaketi sonrası, başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgede yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

İlçenin eski günlerine kavuşması için ekipler tarafından balçıktan arındırılan sokaklar yıkanıyor. Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

Evlerini boşaltma kararı alan vatandaşların eşyalarının taşınmasına jandarma ekipleri yardımcı oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.