AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre kadına karşı şiddetle mücadelede yeni tedbirler devreye girecek. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Adli kontrol iki yıl ile sınırlandırılacak.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi’yle Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve kısaca Anayasa Mahkemesi Kanunu’nda değişiklik yapıyoruz.https://t.co/leyFPLz2F6 pic.twitter.com/uc7bGS6OBl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2021

Meclis'e sunulan teklifle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor.

İdarenin 60 günde cevap verme süresi 30 güne indiriliyor.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanması için somut delillere dayanılması gerektiğine ilişkin düzenleme getiriyoruz.

Kadına şiddette idareye başvuru hızlı sonuçlanacak.

Teklifle 4 kanunda değişiklik yapıyoruz, kanun 27 maddeden oluşuyor. Boşanılan eşe karşı işlenen suçlarda da ceza artırılacak.