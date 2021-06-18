Bakan Soylu, bakanlıkta Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"Teşkilatımızın yüzde 100'ü profesyonel"

15 Temmuz sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın beşeri, teknik ve teknolojik olarak kapasitesini ciddi oranda artırdıklarını söyleyen Soylu, "2016 yılında 5 bin 428 olan sahil güvenlik personel sayısını 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız arınmaya rağmen yüzde 33'lük bir artışla 7 bin 217 sayısına çıkardık. Ayrıca 2016 yılında 171 olan personel profesyonellik oranını da yüzde 100 profesyonel bir teşkilat olarak tamamladık" dedi.

"Uluslararası operasyonlar yüz akımız"

Türkiye'nin kara sularının ötesinde uluslararası hukukun kendilerine verdiği yetki ile çok önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Soylu, "Özellikle uyuşturucu ile mücadelede, son 1,5 yıl alınan uyuşturucu da dahil olmak üzere uluslararası alanda yapmış olduğumuz operasyonlar Emniyet ile birlikte Sahil Güvenlik teşkilatımızın yüz akıdır. Bu, sularımızın etrafından da uyuşturucu ve kaçakçılığı engelleme kabiliyeti ortaya koyduğumuz için büyük bir caydırıcılık teşkil etmektedir" dedi.

"Kurtardığımız göçmen sayısı 6 bin 107"

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mesaisinin yüzde 70'ini düzensiz göçle mücadelenin oluşturduğunu belirten Bakan Soylu, "Özellikle 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kurtardığı kaçak göçmen sayısı 60 bin 802'ydi. 2020 yılında virüs salgını münasebetiyle göç dalgasında hafif bir durulma olsa da yine bu rakam 20 bin 380'dir. Bu yıl içinde halen yılın ortasındayız 6 bin 107’dir. Buradaki düşüş kimseyi aldatmasın. Salgında en küçük bir normalleşmede bu sayılar hızla artmaktadır" diye konuştu.