Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Mardin'de, bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK mensubu terörist, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı.
Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki bir örgüt mensubu, 2 kg ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı
Mardin-Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.
Araç içerisindeki terör örgütü PKK/KCK mensubu terörist yakalanarak gözaltına alındı.
Terörist, adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Terörle Mücadele
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