Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Bomba var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati Yargıtay bozdu
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakan sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Sanık, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakıldı. Yapılan inceleme sonucunda kutuyu bırakan kişi tespit edildi.
Davada Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Sanığın eyleminin, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu oluşturduğu sonucuna ulaşan Daire, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesini bozma nedeni yaptı.
Sanık söz konusu suçtan, 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yerel mahkemece yeniden yargılanacak.
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