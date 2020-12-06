Milli Savunma Bakanlığından, "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlık ayrıca FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiğini, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari sürecin devam ettiğini duyurdu.

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