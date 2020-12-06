Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından, "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.
Bakanlık ayrıca FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiğini, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari sürecin devam ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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