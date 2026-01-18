Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
TRT Haber 18.01.2026 13:26

Edirne'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonla 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Edirne'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir tırda arama yapıldığını belirtti.

Edirne'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, aramada 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Edirne'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Edirne Uyuşturucu Ali Yerlikaya
