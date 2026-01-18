Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 18.01.2026 13:15

MEB'den özel okullara 83 milyon lira 'ücret' cezası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullara yönelik ücret denetimlerine ilişkin bilgi paylaştı. 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında ücret konusunda 1931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandığını açıkladı.

MEB'den özel okullara 83 milyon lira 'ücret' cezası

Özel okullardaki ücret artışları Meclis gündemine taşındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, idari para cezası uygulanan okul sayısını açıkladı.

Bir soru önergesine verdiği yanıtta, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ni hatırlatan Bakan Tekin özel okulların yemek, kitap, kıyafet ve benzeri hizmet ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar belirlemek zorunda olduğunu kaydetti.

Tekin, servis ücretlerinin ise belirlenen tarifeden sonra en geç bir ay içinde tespit edilmesi gerektiğini vurguladı ve faaliyetini sürdüren okullarda ücret belirlenirken, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen bedellerin esas alınacağını belirtti.

"Ücretlere, ÜFE ve TÜFE ortalamasının üzerinde artış yapılamaz"

Bakan Tekin, okulda devam eden öğrenciler için uygulanacak hizmet ücretlerinde, öğrenci kayıt sözleşmesinde yer alan tutarın dikkate alındığını ifade etti ve bu ücretlere, ÜFE ve TÜFE ortalamasının üzerinde artış yapılamayacağı hükmüne dikkat çekti.

Yusuf Tekin, kurum denetimlerinin Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda yapıldığını söyledi.

2023-2024 ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 özel öğretim kurumunun incelendiğini belirten Bakan Tekin, 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ETİKETLER
Denetim Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul Yusuf Tekin
