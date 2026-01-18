Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 18.01.2026 12:20

Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde 19-25 Ocak haftasının kura programını, “Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” mesajıyla paylaştı.

Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, bugün Erzincan’da 1760 konutun kura çekimiyle tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu.

"45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyeceğiz"

Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” mesajını verdi.

Kura heyecanı sürüyor

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon’da 3 bin 734, Tokat’ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya’da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa’da 7 bin 459, Kastamonu’da 2 bin 380, Sivas’ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın’da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun’da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.

19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 29 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek.

