Gündem
AA 17.01.2026 17:14

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte "Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bu yönde açıklamaları bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır. Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır. Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerleri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın, art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
OKUMA LİSTESİ