Çok Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.01.2026 16:39

Bakan Fidan, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Ürdün Irak
Sıradaki Haber
Erdoğan: Muhalefet bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsoldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Bakan Göktaş: Ankara'da eşinden şiddet gören kardeşimizin yanındayız
17:02
İstanbul'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
16:42
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
15:41
Filipinler'de atık tesisinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi
15:21
Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu
16:15
Erdoğan: Muhalefet bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsoldu
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ