Gündem
TRT Haber 17.01.2026 12:14

Kırmızı Bültenle aranan suçlular yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ülkede Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyonla aranan 12 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kırmızı Bültenle aranan suçlular yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan İ.F, E.T, A.B, K.B, D.H, Ö.V, M.D, R.Ö, R.Y, M.U, O.Y. ve İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G, M.D, S.T, M.S. ve H.M.K'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde ithal etme suçundan difüzyon mesajıyla aranan İ.F. Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T. Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B. Almanya'da, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V. Almanya'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H. Almanya'da, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan M.D. Almanya'da, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö. Irak'ta, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bültenle aranan R.Y. Kırgızistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan M.U. Kosova'da, göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y. Yunanistan'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan İ.D. Bosna Hersek'te, mala zarar verme, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. Azerbaycan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. Irak'ta, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan ulusal seviyede aranan S.T. İtalya'da, dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. Gürcistan'da, dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan H.M.K. Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye getireceklerini belirten Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, Türkiye'ye getirilen kişilerin fotoğraflarının olduğu video da yer aldı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten
