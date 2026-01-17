Hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul başta olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmura döneceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde bugünden itibaren bölge genelinde kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte bölge genelinde yağışlar sürecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve kuvvetli sağanak beklenirken; Bolu, Kastamonu ve Gümüşhane gibi iç kesimlerde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Sinop, Bartın, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kıyı Ege'de havanın az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde kuzeyli rüzgarların (poyraz) etkisiyle hissedilen sıcaklığın düşeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kar yağışı etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Üç büyük ilde beklenen sıcaklıklar

İstanbul, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 3-6 derece civarında seyredecek.

Ankara, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı. Hava sıcaklığı en düşük -4, en yüksek 0 derece olacak.

İzmir, parçalı ve az bulutlu. Sıcaklıklar 6-11 derece arasında değişecek.

Meteoroloji'den kritik uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasıyla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada; "İç ve doğu bölgelerde görülecek buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerindeki pus ve sis hadisesinin ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ve Karadeniz kıyılarındaki kuvvetli yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, soğuk havanın, ülkemizin batı kesimlerinde çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.