Gündem
TRT Haber 17.01.2026 06:24

En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 13 maddelik teklifin Genel Kurul görüşmeleri Salı günü başlayacak.

En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
[Fotograf: AA]

En düşük emekli aylığında artış için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli faydalanacak.

Teklif ile en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkacak.

Yapılacak artış için gerekli kaynak hazineden aktarılacak. Düzenlemenin bütçeye etkisinin, 2026 yılının ilk 6 ayında 66,3 milyar lira, yıllık etkinin ise toplam 110,2 milyar lira olması öngörülüyor.

Asgari ücrette işveren desteği artıyor

13 maddelik kanun teklifli aynı zamanda asgari ücrete iş veren desteğinin bin 270 liraya yükseltilmesini de içeriyor.

Kanun teklifi salı günü TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Emekliler en düşük aylığa yapılan ücret artışını ise teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra alabilecek.

Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması 

