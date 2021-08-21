Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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