Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KADEM ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.
51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
[Fotoğraf: AA]
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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