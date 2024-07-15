Boğaz'da şehit ve gazilere saygı seyri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazilerimiz anısına deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda "saygı seyri" yapıldı. Milletin zaferinin 8. yıl dönümündeki etkinliğe, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde (KGM) görevli gazilerimiz ile şehit yakınları da katıldı.

Saygı seyri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün merkez yerleşkesinden başladı. 8 deniz aracı, Beylerbeyi'nden hareket etti. 15 Temmuz'da şehit olan kahramanlarımızın aileleri ve gazilerimizin yer aldığı araçlar ile Boğaz'da sahil boyunca halkı selamladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından Ortaköy ve Beşiktaş'a geçildi. Ardından Üsküdar'a ulaşıldı. Boğazın iki yakasında bekleyen halk selamlandı ve deniz araçları bölgede su gösterisi yaptı. Hızlı tahlisiye botları ve römorkörlerin de yer aldığı Saygı Seyri, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ailesi olarak, gazilerimizle ve şehit yakınlarımızla her yıl olduğu gibi, bu destansı günde, burada İstanbul Boğazı'nda şehitlerimiz anısına saygı seyri gerçekleştiriyoruz. Vatanımıza, hürriyetimize, cumhuriyet ve demokrasimize kast edecek hainlere asla geçit vermeyeceğiz. Gerekirse hepimiz Ömer Halisdemir gibi şehit olacağız ama gafillerin de emellerine ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"Anmaların yapılması bizi çok gururlandırıyor"

Saygı seyrine katılan 15 Temmuz gazisi KGM personeli Yavuz İnan da, "Bizim için gerçekten o geceyi anlatmak kolay olmuyor. Zor bir geceydi. Bu törenlerin yapılması, anmaların yapılması bizi çok gururlandırıyor. Hain darbe girişinin unutulmaması gelecek nesillere de bunların anlatılması bizim için tabii ki de önemli." diyerek duygularını dile getirdi.

"Hatırlamak, hatırlanmak, o günleri unutmamak için önemli"

15 Temmuz gazisi KGM personeli Fikret Demirkapu ise, "Ben köprüdeydim. 15 Temmuz Köprüsü'ndeydim. Köprüde vuruldum. Vurulsam da, ölsek de bu vatan için canımız feda. Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerine bu toprakları bırakmayı nasip etmesin diyorum. Tabii ki böyle etkinlikler güzel. Hatırlamak, hatırlanmak, o günleri unutmamak için önemli.