Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden "mayın benzeri bir cisim görüldüğü" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi.

Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi.

İkinci mayın iddialarına yalanlama

Güvenlik kaynakları, İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçay Boğaz'da

Öte yandan Aydın sınıfı mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçay'ın (M-270) ardından aynı sınıf mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'na geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde konuşlu bulunan, imkan ve kabiliyetleriyle dünya bahriyelileri arasında seçkin bir yeri bulunan Aydın sınıfı bu gemiler, NATO'nun en etkin mayın gemileri olarak da dikkati çekiyor.