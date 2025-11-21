Açık 8.4ºC Ankara
İHA, TRT Haber 21.11.2025 12:05

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tutuklandı.

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma sürecinde yapılan itirazlar ve dosya kapsamındaki incelemeler neticesinde, daha önce nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanan otel sahibi H.O. ile "yurt dışına çıkış yasağı" getirilen otel çalışanı R.B. tutuklanarak cezaevine gönderidi.

Bir aile yok oldu

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet (38), eşi Çiğdem (27) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), Fatih'te konakladıkları otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, otelde haşerelere karşı ilaçlama yapıldığı tespit edilmiş, olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlama firması sahibi Z.K, firma çalışanları D.C. ve S.K. ile otel çalışanı M.M.U.D.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı, simitçi M.K. hakkında ise imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul
