Gökbey, 2026'da hava ambulans filosuna katılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"Milli Gökbey helikopterlerimiz Türkiye'nin gurur kaynağıdır"

Bakan Memişoğlu, 2026 yılı sonunda yerli ve milli Gökbey helikopter ambulansların hizmete başlayacağını belirterek, "2026 yıl sonu itibarıyla, yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız da görev başında olacak. Bu hava ambulanslarımız; Türkiye’nin kendi mühendisliğiyle, kendi gücüyle ürettiği, hayat taşıyan birer gurur kaynağıdır." dedi.