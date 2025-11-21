Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.11.2025 09:37

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Hukuksuz oldubitti girişimleri reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme girişimine sert tepki gösterdi. Keçeli, "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Hukuksuz oldubitti girişimleri reddediyoruz
[Fotograf: AA]

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama çalışmalarını yakından izlediğini hatırlatarak, Türkiye'nin ulusal DMP'sini 16 Nisan 2025'te ilan ettiğini ve 12 Haziran 2025'te UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının "yetkili Yunanistan makamlarına" atıfla güncellendiğini belirten Keçeli, "Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, açıklamasına şöyle devam etti;

Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM’ye bildirmiştir. Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz’deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır.

Yunanistan’ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır.

