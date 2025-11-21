Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.11.2025 11:56

Dışişleri: Yunanistan'ın gayrihukuki oldubitti girişimini reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Deniz Mekansal Planlama Platformu’nda yayımlanan, Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan haritasına tepki göstererek, "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" dedi.

Dışişleri: Yunanistan'ın gayrihukuki oldubitti girişimini reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Deniz Mekansal Planlama Platformu’nda yer alan Yunanistan kaynaklı haritaya sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Yunan haritasının, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına ilişkin pozisyonunu, Birleşmiş Milletler’e bildirildiğini hatırlatan Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Yunanistan'ın çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum"

"Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bilindiği üzere, ülkemiz 16 Nisan 2025 tarihinde ulusal DMP'sini ilan etmiş ve 12 Haziran 2025 tarihinde UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirmiştir. Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının, 'Yetkili Yunanistan makamlarına' atıfla güncellendiği görülmüştür. Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi, DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir. Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM'ye bildirmiştir. Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz'deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. Yunanistan'ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Gökbey, 2026'da hava ambulans filosuna katılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Avustralya, Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirdi
13:11
Hindistan'da hava kalitesi 8 gündür "çok kötü" seviyesinde seyrediyor
13:11
ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı olduğu iddia edilen metnin detayları ortaya çıktı
13:25
İstanbul'a su sağlayan 5 barajda doluluk yüzde 20'nin altına düştü
12:55
Kripto piyasalarında düşüş eğilimi devam ediyor
13:20
Bakan Tunç: Çocuklarımızın güvenli bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açılacak
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açılacak
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ